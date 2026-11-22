Con un ambiente de gran distinción y fraternidad, la Sociedad Potosina, S.C., "La Lonja", celebró su tradicional Comida del Día del Socio y Homenaje a Socios Honorarios 2026, reuniendo a sus integrantes y sus esposas en los emblemáticos salones de su Casa Club.

Sociedad Potosina Día del Socio 2026: convivencia y homenaje

Luciendo impecables atuendos formales y de coctel, los asistentes disfrutaron de una agradable tarde diseñada para fortalecer los lazos de amistad y compañerismo que caracterizan a esta histórica institución potosina.

Detalles del evento en Casa Club y actividades destacadas

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La convivencia estuvo amenizada por música en vivo de piano y voz, creando el marco perfecto mientras los comensales degustaban un exquisito banquete acompañado de selectos vinos y destilados. Uno de los momentos más esperados y animados de la jornada fue la tradicional rifa de obsequios —entre los que destacaron pantallas, bocinas inteligentes, artículos para el hogar y botellas de colección—, desatando sonrisas y aplausos entre los presentes.