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La Zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad no sólo enfrenta problemas de abasto de agua, sino que también de calidad.

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Y no es el agua que llega a las llaves de las casas, que en la práctica, virtualmente nadie consume directamente porque es de conocimiento general que su calidad no es la adecuada.

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Ahora, la alerta viene del agua que, en contraparte, es consumida por la mayoría de la población de la Zona Metropolitana: la de garrafón.

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Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí detectó presencia de microplásticos en todas las muestras de agua recolectadas de cuarenta purificadoras que surten al mercado de la ciudad.

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Los contaminantes, que ya están generando preocupación en las instancias de salud en todo el mundo, no implican un riesgo inmediato a la salud de quienes los ingieren con el agua, pero una exposición prolongada sí puede poner en peligro la vida de los consumidores.

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El problema podría no ser sólo de la iniciativa privada, sino que podría alcanzar a instituciones gubernamentales, como el gobierno estatal y ciertas alcaldías, que regalan agua embotellada a la población.

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Si esta alerta genera una reacción, y debería, la solución tendría que ser creada por un consenso entre las empresas que se dedican a esta actividad y las autoridades, que no sólo tendrían un carácter regulador, sino el de participante activo por sus purificadoras propias.

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Está por verse si ambas partes reaccionan o se hacen de la vista gorda. Lo que sería un grave error.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bateó varios puntos importantes que el Congreso del Estado le realizó a la Ley Electoral del Estado.

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En el Legislativo, la reacción fue decir que a los magistrados les faltó información sobre el contexto electoral en la entidad y que, en todo caso, el Congreso sólo tuvo la intención de mejorar las condiciones de la próxima elección.

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Eso sí, se enfatizó que no era un revés para los diputados.

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No iban a reconocer, desde luego, que tras la medida había la intención oculta de obstruir la exposición de candidatos y partidos opositores al Partido Verde Ecologista de México.

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Ni tampoco la escasa habilidad legislativa para diseñar una iniciativa que fue tan notablemente desmontada por los magistrados.

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El proceso de definición de los presupuestos de egresos e ingresos del estado para 2027 inició ayer con la entrega del paquete económico por parte de la Secretaría de Finanzas al Congreso.

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Lo que resulta curioso es que ni el Legislativo ni el Ejecutivo revelaron las cifras más importantes del documento, los montos de ingresos y egresos.

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En años anteriores, esos datos se manejaban desde el inicio, pero ahora, ambos poderes parece que coincidieron en no revelarlo. En todo caso, deberán hacerlo en los días próximos, pero extraña que no se haya hecho desde el inicio.

¡HASTA MAÑANA!