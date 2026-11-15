7 de cada 10 ciudadanos, diabéticos

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CIUDAD VALLES.- En un módulo colocado en la plaza principal de IMSS Bienestar el reporte es de que siete de cada 10 que solicitaron que se les midiera el índice de azúcar en sangre salieron con valores elevados.

Víctor Delgado Ochoa, promotor de Salud de IMSS Bienestar y quien ha sido entrenador físico en varias disciplinas, lamentó que muchos de los que voluntariamente se sentaron a medirse la presión o el azúcar salieran con valores elevados, pero también manifestó que no se puede esperar que haya mayoría saludable si se consume comida chatarra en exceso. Dijo que en la actualidad, muchos padres de familia acostumbran alimentar a sus hijos con chatarra que suele llamarse comida, como pizzas, hamburguesas, entre otras viandas y que eso solamente detonará valores altos en azúcar o hipertensión, complicando la vida y la salud de los ciudadanos.