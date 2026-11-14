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Posponen inicio de zafra en el IPA

Por deuda del Ingenio a cañeros y humedad en el campo

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Posponen inicio de zafra en el IPA
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      CIUDAD VALLES.- Por falta de pago de diferencial a los cañeros y por humedad, el inicio de la zafra se suspende hasta nuevo aviso, de acuerdo con información del líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Antonio Juárez Torres.

      Aunque el anuncio se hizo a media semana, este viernes, el líder cañero dijo que por lo pronto, hasta el martes, que se estudie alguna propuesta de Grupo Santos, entonces se decidirá una nueva fecha, pero que el proyecto de hacer pruebas de inicio el domingo 15 de noviembre queda postergado.

      Comentó que los cañeros iban a comenzar a quemar a partir de este fin de semana, sin embargo, la humedad del ambiente por las lluvias ligeras ha estropeado el piso para hacer maniobras.

      Grupo Santos aún debe el diferencial de 22 pesos por tonelada a los cañeros, principalmente a los de la ULPCA, desde la zafra pasada.

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