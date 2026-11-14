Reforzarán vigilancia por visita de turistas

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CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que este fin de semana largo habría más seguridad, por la llegada de turistas y por la afluencia de compradores por el Buen Fin.

Refirió que en aras de que los que vienen de visita a ver familiares, los turistas que vienen por primera vez y los compradores que andan buscando ofertas, se entiende que la actividad se incrementa al doble, por eso sostuvo que "redoblarán" esfuerzos respecto de la seguridad en las calles y en los alrededores de negocios del centro y los lugares con mayor actividad comercial.

La instrucción es que la fuerza policial concentre sus rondines en todos los lugares de afluencia, que por ser puente serán varios en el primer cuadro y en los destinos comerciales de bulevares.