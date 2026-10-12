Abigeos arrasan con animales de la región

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se dispara el abigeato, el sábado se llevaron 2 animales de la comunidad de Ojo de Agua de San Juan, por lo que llaman a corporaciones de seguridad a aumentar operativos de vigilancia.

Habitantes de diversas comunidades dieron a conocer que está a la orden del día el robo de ganado, sin que autoridades les brinden apoyo para evitar estos atracos que están sufriendo.

Incluso en algunos caminos han aparecido los animales destazados, dejando los abigeos solo algunas partes del animal.

El sábado pasado en la localidad de Ojo de San Juan se llevaron dos asnos, hembra y macho, durante la madrugada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Incluso la familia afectada ofrece una recompensa por la cantidad de 5 mil pesos a quien brinde información sobre el paradero de los animales.

Los productores solicitaron que se refuerce la vigilancia en el sector para abatir el abigeato, que ha dejado grandes pérdidas a los ganaderos.