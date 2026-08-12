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Abre el certamen 20 de Noviembre

Por Miguel Barragán

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Abre el certamen 20 de Noviembre
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      CIUDAD VALLES.- Presentaron convocatoria para los Premios 20 de Noviembre a la Excelencia Artística, aquí en Valles.

      Juan Carlos Ortiz, director de Premios y Concursos de la Secretaría de Cultura (Secult) dijo que la fecha límite para entregar los trabajos artísticos y artesanales es el 20 de agosto próximo y que, por tratarse de premios a la excelencia, se otorgarán a artistas con trayectoria en disciplinas como literatura, poesía, narrativa, dramaturgia, danza, pintura, culturas populares, entre otras. Esta edición de los premios es la número 75 y consta de un incentivo único por disciplina de 100 mil pesos.

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