Abren programa Héroes Paisanos
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San Ciro de Acosta.- A partir de hoy y hasta el 9 de agosto se llevará a cabo el programa de Héroes Paisanos.
En la plaza principal se instaló el módulo de Héroes Paisanos, que estará brindando servicio de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estará atendido por María Juana Espinola Martínez, quien brindará información importante a los ciudadanos que se acerquen al lugar.
Se les proporcionará trípticos, guías, lo que se busca es brindar servicios a la población que se acerquen, también se estarán recibiendo quejas, por algún abuso que lleguen a sufrir los paisanos.
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