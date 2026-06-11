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Abren programa Héroes Paisanos

Por Carmen Hernández

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Abren programa Héroes Paisanos
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      San Ciro de Acosta.- A partir de hoy y hasta el 9 de agosto se llevará a cabo el programa  de Héroes Paisanos.  

      En la plaza principal se instaló el módulo de Héroes Paisanos, que estará brindando servicio de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estará atendido por María Juana Espinola Martínez, quien brindará información importante a los ciudadanos que se acerquen al lugar. 

      Se les proporcionará trípticos, guías, lo que se busca es brindar servicios a la población que se acerquen, también se estarán recibiendo quejas, por algún abuso que lleguen a sufrir los paisanos.

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