Entregan pólizas de seguro a los policías municipales

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El municipio de Ciudad Fernández entregó pólizas de seguro a elementos de Seguridad Pública Municipal.

El jefe de la comuna Rodolfo Loredo reunió a los oficiales en el Auditorio Villa de Santa Elena y les hizo entrega de una póliza de gastos médicos mayores y una póliza de seguro de vida para cada oficial.

Lo que se busca es dar mayor certeza y protección a los uniformados como a la familia; cabe destacar que el municipio cuenta con 38 elementos y ya les han incrementado su sueldo.