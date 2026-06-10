Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
Nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos
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CIUDAD VALLES.- Cortina de agua en Tamul y nivel del Tampaón obligan a cerrar el sitio turístico este martes.
La Secretaría de Turismo del Estado y la de Protección Civil Estatal dieron a conocer que el sitio de interés turístico de Tamul (el segundo más visitado de la Huasteca, después del Castillo de Edward James) estaría cerrado de manera provisional, dado que la caída de agua, proveniente del río Gallinas está en su máxima capacidad y la brisa forma nubes de humedad a todo lo ancho del cañón.
El Tampaón, que se alimenta de esa caída también ha adquirido fuerza y turbiedad por las precipitaciones que han sido intermitentes desde el mes de mayo pasado.
Los dos embarcaderos, el de La Morena y el de Tanchachín estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso.
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