logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

Nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos

Por Miguel Barragán

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Cortina de agua en Tamul y nivel del Tampaón obligan a cerrar el sitio turístico este martes.

      La Secretaría de Turismo del Estado y la de Protección Civil Estatal dieron a conocer que el sitio de interés turístico de Tamul (el segundo más visitado de la Huasteca, después del Castillo de Edward James) estaría cerrado de manera provisional, dado que la caída de agua, proveniente del río Gallinas está en su máxima capacidad y la brisa forma nubes de humedad a todo lo ancho del cañón.

      El Tampaón, que se alimenta de esa caída también ha adquirido fuerza y turbiedad por las precipitaciones que han sido intermitentes desde el mes de mayo pasado.

      Los dos embarcaderos, el de La Morena y el de Tanchachín estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      SLP

      Huasteca Hoy

      El nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos
      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      Realizan desalojo en predio de Tampamolón; denuncian abusos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Habitantes argumentan que en los terrenos había personas vulnerables

      Elegirán al Paisano distinguido
      Elegirán al Paisano distinguido

      Elegirán al Paisano distinguido

      SLP

      Carmen Hernández

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación
      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      Concepción Guevara gana premio estatal de educación

      SLP

      Carmen Hernández

      La docente dice que su mejor recuerdo es haber brindado educación a muchos niños