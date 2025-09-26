logo pulso
Abrirán centros de atención agraria

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Abrirán centros de atención agraria

RIOVERDE.- Continúa la instalación de 4 Centros de Atención Agraria (CDDAS) en los municipios de la Zona Media, la finalidad es acercar los servicios agrarios a la población que tenga problemas con la tenencia de la tierra. 

El delegado Javier Gallegos Oliva dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con los municipios, para brindar atención a personas que enfrenten problemas con predios ejidales, de sucesión o tenencia. 

En el mes de octubre se estarán instalando e inaugurando 4 Centros de Atención Agraria en varios municipios de la Zona Media.  Los municipios que se verán beneficiados son Cárdenas, San Ciro de Acosta, Ciudad del Maíz y Cerritos.

Hizo hincapié que se instalaron 5 en Cofradía Grande, Rayón, Villa Juárez, Santa Catarina en San Nicolás Tolentino y Santa Catarina.   Lo que se busca es que la población no erogue recursos económicos en el traslado a las cabeceras municipales. 

Adelantó que el próximo 15 de octubre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 y Registro Agrario Nacional (RAN) estarán en esta zona para brindar atención a personas que enfrenten problemas de tenencia de tierra, finalizó. 

