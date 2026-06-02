Abundan choferes alcohólicos en Valles

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CIUDAD VALLES.- El resumen de los retenes que ha impuesto el Ayuntamiento como alcoholímetros es de 23 personas sorprendidas manejando en estado de ebriedad.

Tanto el alcalde de Valles, David Medina Salazar como el director de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra coincidieron con que este fin de semana hubo 23 retenciones de conductores que se encontraban con algún grado de alcohol, de los cuales a ocho se les impidió seguir manejando, hasta en tanto apareciera alguna persona de confianza para conducirle a su casa.

Estos números surgieron de un total de 52 automovilistas a los que se les inspeccionó durante el ejercicio de revisión vial, es decir, más del 40 por ciento de los que manejaron vehículos se encontraba con algún grado de alcohol.