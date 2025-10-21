Abundan pedigüeños en la plaza principal

RIOVERDE.- Se llena la plaza principal del municipio con niños pedigüeños disfrazados de vendedores de diversos artículos.

Cada día más niños se ve pulular en la plaza principal vendiendo mazapanes, dulces y paletas, entre otros artículos, además de solicitar alguna dádiva de personas que pasan por el lugar.

Los pequeños recorren la plaza, centros comerciales y loncherías que hay por este sector de la ciudad.

Los niños vendedores, argumentan que no han desayunado y terminan pidiendo comida o una moneda a los peatones que pasan por este lugar, algunos se compadecen de los pequeños y les regalan algunas monedas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero esto es solo un abuso, ya que mientras ellos realizan estas labores, sus padres están en las bancas de la plaza con el celular, sobre todo viendo las redes sociales, mientras los niños trabajan, para mantener a sus propios padres.