Afirma senadora Ruth "nos vemos en el 2027"

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CIUDAD VALLES.- "Nos vemos en el dos mil veintisiete, porque vamos a ganar", exclamó la senadora Ruth González Silva en la celebración de los 20 años de la Gallardía en la política potosina, en un evento realizado en Valles.

El reporte de los operadores fue que acomodaron 10 mil sillas a lo largo de toda la calle Hidalgo, desde Arteli hasta la mitad de la cuadra de Carranza a Galeana, sin embargo, en su red social, el Gobernador agradeció a 25 mil personas por la celebración en forma de mitin en donde él, su padre, el diputado federal y homónimo, así como su esposa peroraron sobre la historia de la familia en la política y en la pertinencia de no volver a los tiempos de la "maldita herencia".

La senadora y esposa del Gobernador, Ruth González Silva fue contundente y expresó que le dijeran lo que le dijeran -que solamente se dedique a legislar-, ella seguirá cuidando de los potosinos y remató con un "nos vemos en dos mil veintisiete".

Una de las imágenes que más llamó la atención fue que, mientras el Gobernador discursó varias veces, mucho más temprano, que sigue apoyando al alcalde de Valles, en el evento de la Gallardía, caminó junto a José Luis Romero Calzada, quien es parte del Partido Verde, aunque también es un constante crítico y odiador de David Medina Salazar y, aunque las dos personalidades parecen tener diferencias irreconciliables, tuvieron que compartir escenario.

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