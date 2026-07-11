Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo
Habrá una etapa preliminar que se celebrará este sábado en Xilitla
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RIOVERDE.- La joven Grecia Marisol Juárez Montoya participará en el certamen Embajadora de Fenapo, que se realiza hoy en el municipio de Xilitla.
Grecia Marisol quien fue reina de los Azahares, ella es maestra y también participará en la etapa preliminar que se realizará hoy sábado a las 7 de la tarde, en Xilitla, en el evento Embajadora de Fenapo.
Las jovencita presentará el mensaje la pasión de ser, con elementos representativos de la gastronomía, lenguas, música y tradiciones de las cuatro regiones del estado.
Así mismo se informó que la gran final de este evento se realizará en el Teatro de la Paz.
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El municipio apoya a la representante, que pondrá en alto el nombre de Rioverde, además de reconocer sus aptitudes.
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