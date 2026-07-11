Inician festejos de Virgen del Carmen

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Matehuala.- Con gran alegría dieron inicio las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, celebraciones en las que se estarán llevando a cabo peregrinaciones, rosarios y misas dedicadas a la imagen que se encuentra en la Catedral de Matehuala.

Aunque en la ciudad no existe una capilla dedicada específicamente a la Virgen del Carmen, en la Catedral se encuentra una imagen en su honor, además de que existe la Archicofradía de la Virgen del Carmen, cuyos integrantes son los encargados de organizar las actividades religiosas y coordinar los festejos patronales.

La Archicofradía inició con el tradicional novenario en honor a la Virgen del Carmen, invitando a toda la comunidad católica de Matehuala y de la región a participar en las diferentes actividades religiosas.

Durante estos días se han realizado rosarios, peregrinaciones y celebraciones eucarísticas, a las que ha acudido un gran número de fieles.

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La fiesta principal se celebrará el 16 de julio, fecha en la que desde temprana hora comenzarán las actividades con el tradicional Rosario de Aurora, seguido de las Mañanitas en honor a la Virgen.

Por la tarde se llevará a cabo una gran peregrinación con la imagen de la Virgen del Carmen, la cual partirá de la Privada Julián de los Reyes y recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde se celebrará una misa de acción de gracias.