logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Agentes de la GCE allanan viviendas

Golpean a familias que se opusieron a su ingreso

Por Carmen Hernández

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Agentes de la GCE allanan viviendas

San Ciro de Acosta.- Elementos de la Guardia Civil del Estado allanan dos viviendas y golpearon a las familias desconociéndose los motivos que originaron este abuso que cometieron pues no llevaban una orden de allanamiento, según denuncia de las familias afectadas, que exigen se castigue a los agentes. 

Habitantes dieron a conocer que oficiales de la Guardia Civil del Estado amparados en sus credenciales y armas que portaban, ingresaron a 2 viviendas sin el permiso de los habitantes, además de agredirlos porque se negaron a su entrada a la casa.  

Los uniformados, sin decir agua va, comenzaron supuestamente a buscar algunas pertenencias entre las cosas que encontraron en las casas.  

Sin embargo, los abusivos agentes golpearon a varias personas, dejándolos enormes hematomas y causando lesiones en diversas partes del cuerpo a quienes se opusieron al allanamiento.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que piden la intervención del Gobernador, para que tome cartas en el asunto y se sancione a los agentes, que solo son buenos para golpear y fabricar delitos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desigual choque deja una persona lesionada
Desigual choque deja una persona lesionada

Desigual choque deja una persona lesionada

SLP

Redacción

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas
Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

SLP

Redacción

Paterfamilias peregrinan por maestros
Paterfamilias peregrinan por maestros

Paterfamilias peregrinan por maestros

SLP

Miguel Barragán

Sus hijos reciben educación a medias

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono
Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

SLP

Redacción