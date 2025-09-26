Agentes de la GCE allanan viviendas

San Ciro de Acosta.- Elementos de la Guardia Civil del Estado allanan dos viviendas y golpearon a las familias desconociéndose los motivos que originaron este abuso que cometieron pues no llevaban una orden de allanamiento, según denuncia de las familias afectadas, que exigen se castigue a los agentes.

Habitantes dieron a conocer que oficiales de la Guardia Civil del Estado amparados en sus credenciales y armas que portaban, ingresaron a 2 viviendas sin el permiso de los habitantes, además de agredirlos porque se negaron a su entrada a la casa.

Los uniformados, sin decir agua va, comenzaron supuestamente a buscar algunas pertenencias entre las cosas que encontraron en las casas.

Sin embargo, los abusivos agentes golpearon a varias personas, dejándolos enormes hematomas y causando lesiones en diversas partes del cuerpo a quienes se opusieron al allanamiento.

Por lo que piden la intervención del Gobernador, para que tome cartas en el asunto y se sancione a los agentes, que solo son buenos para golpear y fabricar delitos.