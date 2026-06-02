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Aguas amarillentas en paraje de Micos

Toma Conagua muestras y las analiza, para conocer causales

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Aguas amarillentas en paraje de Micos
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      CIUDAD VALLES.- Operadores turísticos de Micos reportaron una coloración amarillenta en el agua de este paraje.

      Desde el sábado 30 de mayo, operadores turísticos, concesionarios de Micos y autoridades, entre las que se encuentran Vernice Alejandra Soria Treviño afirmaron que el agua que corre en el ramal que se llama Micos (y que es el mismo afluente que el río Naranjo y río Valles) había adoptado una coloración amarillenta, sin que hubiera explicación sobre el fenómeno.

      Ante las publicaciones aparecidas en redes sociales, Darío Fernando González Castillo dio la orden a personal de laboratorio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que recolectaran muestras de esa agua y estudiaran si ese color es producto de algún efecto natural o es un agente agresor externo.

      Por lo pronto, el paraje sigue abierto al público.

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