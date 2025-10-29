Alcaldía cerrará sus puertas por Día de Muertos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- El próximo 31 de octubre se suspenderá el servicio en Palacio Municipal y se reanudará el próximo 3 de noviembre por la celebración del Día de Muertos.

Autoridades municipales dieron a conocer que por el Día de Muertos se suspenderán las labores en la Presidencia Municipal, por lo que se le solicita a la población programe los trámites necesarios.

El servicio se reanudará el próximo 3 de noviembre en un horario de 8 a 3 de la tarde, por ello que se exhorta a la población para que tome sus precauciones y evite gastar en el transporte.