Alcantarilla abierta, una trampa mortal

MATEHUALA.- Vecinos de la colonia Colinas de la Paz reportaron que en la calle Bulevar de los Andes esquina con Monte Blanco se encuentra una peligrosa alcantarilla destapada, en la cual lamentablemente una persona que pasaba en su bicicleta se cayó, afortunadamente no fue

de gravedad.

Comentaron que desconocen qué fue lo que pasó y porqué la alcantarilla está abierta, pero urge que las autoridades arreglen el problema antes de que pase otro accidente como el de ciclista.

Para evitar cualquier otro accidente, los vecinos han colocado cajas para tapar la alcantarilla y de esta manera la gente las vea y evite pasar por esta área, sin embargo, piden que las autoridades mínimo acudan a poner letreros del peligro que hay en la alcantarilla destapada y evitar que ocurra una tragedia, pues muchas veces la aplican como dice el dicho “ahogado el niño a tapar el pozo”.

