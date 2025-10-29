logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alerta PC por llegada del Frente Frío 11

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Alerta PC por llegada del Frente Frío 11

CIUDAD VALLES.- El Frente Frío 11 traerá una baja considerable de temperatura, aunque nada de alarma, de acuerdo con el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Aunque la temperatura mínima para la mañana del jueves no será de menos de 10 grados (que es la alerta general para abrir refugios), sí frisará los 13 grados, frío ambiental que en Valles no se ha tenido desde el invierno pasado y que difiere mucho de los más de 30 grados que se han estado sintiendo durante todo octubre.

Los primeros efectos de frente serán este miércoles 29 de octubre y habrá un bajón en el mercurio hasta los 13 grados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invita el ICAT a los cursos de capacitación
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Invita el ICAT a los cursos de capacitación

SLP

Carmen Hernández

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

SLP

Jesús Vázquez

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo
Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Queman patrulla de la Guardia Civil
Queman patrulla de la Guardia Civil

Queman patrulla de la Guardia Civil

SLP

Redacción