Alerta PC por llegada del Frente Frío 11

CIUDAD VALLES.- El Frente Frío 11 traerá una baja considerable de temperatura, aunque nada de alarma, de acuerdo con el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

Aunque la temperatura mínima para la mañana del jueves no será de menos de 10 grados (que es la alerta general para abrir refugios), sí frisará los 13 grados, frío ambiental que en Valles no se ha tenido desde el invierno pasado y que difiere mucho de los más de 30 grados que se han estado sintiendo durante todo octubre.

Los primeros efectos de frente serán este miércoles 29 de octubre y habrá un bajón en el mercurio hasta los 13 grados.