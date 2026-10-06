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Alertan a la población, seguirá temporal lluvioso

Tormentas eléctricas con fuertes rachas de viento

Por Jesús Vázquez

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Alertan a la población, seguirá temporal lluvioso
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      Matehuala.- De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional se pronostica que las lluvias continuarán a lo largo de la semana, por lo que exhortan a la población a estar prevenidos ante estos cambios climatológicos que se están registrando.

      Dieron a conocer que, de acuerdo con el análisis de las condiciones atmosféricas actuales y los modelos de pronóstico, desde el pasado lunes dio inicio un periodo lluvioso en Matehuala, asociado a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que favorecerán un incremento significativo de la inestabilidad en la región, por lo que hay que tener precaución.

      Se prevé que entre esta semana se registren episodios de lluvia fuertes acompañados de tormentas eléctricas y rachas de viento, sin descartarse tormentas muy fuertes en determinados días. Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones repentinas y atender las indicaciones que emitan las autoridades de Protección Civil.

      Se recomienda a la población tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones repentinas, encharcamientos y corrientes de agua, así como mantenerse atenta a las próximas actualizaciones, es importante evaluar las condiciones del entorno, las nubes, el viento para buscar lugares seguros de resguardo durante las lluvias o evitar salir de casa.  Así mismo extremamos precaución en calles que tienden a tener corrientes muchísimo más fuertes para evitar el arrastre de vehículos o personas. 

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