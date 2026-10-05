Llevan a cabo el Tránsito Franciscano
Organizado por la Orden Franciscana Seglar de Matehuala
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Matehuala.- Se llevó a cabo el Tránsito Franciscano, organizado por la Orden Franciscana Seglar de Matehuala (OFS), este se realiza cada año en las vísperas de las fiestas patronales en honor al santo patrono Panchito.
El Tránsito Franciscano consiste en llevar a cabo una peregrinación donde se carga la imagen de San Francisco de Asís en hombros, los peregrinos hacen varias paradas, en cada una de estas se lee una de las vivencias que tuvo San Francisco de Asís en vida, además de que se realizan algunos rezos. La peregrinación salió de la iglesia de San Salvador de Horta y recorrieron las calles de Morelos, Ocampo y Libertad, hasta llegar a la Catedral de Matehuala, donde llevaron a cabo una misa de acción de gracias.
Cabe hacer mención que en estos días se están viviendo varias actividades en honor a San Francisco de Asís en todo Matehuala, pues en el Olivar de las Ánimas son las fiestas patronales, pero en la calle de Bravo, por sexto año consecutivo, están llevando a cabo danzas, rosarios y eventos culturales en honor a San Francisco de Asís.
Por otra parte, a primera hora del 4 de octubre, en la calle de Bravo del Centro de Matehuala, donde realizan las fiestas patronales a San Francisco, llegó un mariachi para cantarle las ya tradicionales mañanitas al santo. Muchas personas acompañaron al mariachi, además de que interpretaron otras melodías franciscanas.
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