Alumnos gozarán de puente patrio

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) mandó un comunicado a todas las autoridades educativas para anunciar que sí había clases el lunes 15 de septiembre que viene y luego el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona posteó que siempre no. 

En el oficio SE 673/2025, el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo informó a los directores de Educación Básica y de todos los demás niveles que el 15 de septiembre “...de 2025 está señalado como día conmemorativo o de reflexión” y luego sigue: “Por lo anterior las actividades escolares continúan de manera normal, sin suspensión, con el fin de abordar los contenidos curriculares...”. 

No obstante, a media tarde, el Gobernador concedió el día 15 sin clases y poco después la SEGE dio a conocer oficialmente que se suspenderían las labores el lunes que viene y que los planteles que quisieran tener actividad la realizaran.

