Alumnos llevan alegría a los adultos mayores

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Matehuala.- Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala y fomentar los valores humanos entre los jóvenes, un grupo de alumnos visitó el Asilo de Ancianos José Navarro Sahagún para convivir con los adultos mayores que ahí residen.

Los jóvenes acudieron a compartir momentos agradables con los abuelitos, quienes se mostraron muy contentos con su visita.

Durante la convivencia, los residentes les contaron algunas anécdotas de cuando tenían su edad y cómo era la vida en aquellos tiempos, mientras que los estudiantes también compartieron experiencias y aspectos interesantes de la actualidad.

Dentro de las actividades realizadas tuvieron juegos de lotería y otras dinámicas recreativas, en las que participaron tanto los alumnos como los adultos mayores. Los abuelitos manifestaron su alegría por la visita, ya que son pocas las personas que suelen acudir a convivir con ellos.

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Muchos de los residentes carecen de familiares cercanos, por lo que aprovecharon la ocasión para invitar a los jóvenes a regresar y continuar compartiendo momentos juntos.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que visite el asilo y conviva con los adultos mayores.

Este tipo de actividades buscan fortalecer los valores humanos entre los futuros profesionistas, fomentando la solidaridad, el respeto y la empatía hacia los demás. Además, contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de apoyar y acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad.