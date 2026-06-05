logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumnos llevan alegría a los adultos mayores

Comparten momentos agradables con los abuelitos

Por Jesús Vázquez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Alumnos llevan alegría a los adultos mayores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala y fomentar los valores humanos entre los jóvenes, un grupo de alumnos visitó el Asilo de Ancianos José Navarro Sahagún para convivir con los adultos mayores que ahí residen.

      Los jóvenes acudieron a compartir momentos agradables con los abuelitos, quienes se mostraron muy contentos con su visita. 

      Durante la convivencia, los residentes les contaron algunas anécdotas de cuando tenían su edad y cómo era la vida en aquellos tiempos, mientras que los estudiantes también compartieron experiencias y aspectos interesantes de la actualidad.

      Dentro de las actividades realizadas tuvieron juegos de lotería y otras dinámicas recreativas, en las que participaron tanto los alumnos como los adultos mayores. Los abuelitos manifestaron su alegría por la visita, ya que son pocas las personas que suelen acudir a convivir con ellos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Muchos de los residentes carecen de familiares cercanos, por lo que aprovecharon la ocasión para invitar a los jóvenes a regresar y continuar compartiendo momentos juntos. 

      Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que visite el asilo y conviva con los adultos mayores.

      Este tipo de actividades buscan fortalecer los valores humanos entre los futuros profesionistas, fomentando la solidaridad, el respeto y la empatía hacia los demás. Además, contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de apoyar y acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero
      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      Chocan auto y taxi en céntrico crucero

      SLP

      Redacción

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad
      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

      SLP

      Jesús Vázquez

      Varios sectores se quedan a oscuras

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos
      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

      SLP

      Carmen Hernández

      Niega Alcalde falta de recursos
      Niega Alcalde falta de recursos

      Niega Alcalde falta de recursos

      SLP

      Redacción