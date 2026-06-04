Tormenta eléctrica desquicia la ciudad

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Matehuala.- Tormenta eléctrica registrada la noche del martes provocó interrupciones en el suministro de energía eléctrica en diversos sectores de la ciudad, desquiciando todos los servicios y la movilidad de las personas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad continuó trabajando durante la mañana y tarde del miércoles para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

La tormenta trajo consigo intensas lluvias y una importante actividad eléctrica, con la caída de rayos en distintos sectores de la ciudad. Uno de estos fenómenos provocó fallas en la red eléctrica, ocasionando apagones en colonias y sectores como la zona centro, colonias República, La Lagunita, La Dichosa y otras áreas.

En el primer cuadro de la ciudad el suministro fue restablecido en poco tiempo, sin embargo, los mayores problemas se presentaron en algunas colonias de la periferia, donde la falta de energía se prolongó durante varias horas.

Debido a las condiciones climáticas y a la intensidad de la lluvia, el personal de la CFE tuvo dificultades para realizar las reparaciones necesarias, por lo que numerosos hogares permanecieron sin energía eléctrica durante la noche y parte del día siguiente.

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Habitantes de los sectores afectados señalaron las complicaciones que generó la falta de electricidad, especialmente para quienes dependen de equipos eléctricos, sistemas de comunicación o actividades comerciales.