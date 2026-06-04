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Niega Alcalde falta de recursos

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Niega Alcalde falta de recursos
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      CIUDAD VALLES.- La deuda a proveedores no se ha dejado de pagar por falta de liquidez, sino porque no han sostenido una reunión el alcalde David Medina Salazar y la tesorera Anel Coronado Aguilar, dijo el edil.

      Refirió que los atrasos en los pagos se deben más a una dilación en la reunión estratégica que debe tener con la tesorera, no a la falta de dinero o de liquidez.

      La deuda de Valles actualmente es de 120 millones de pesos, aunque un rubro mucho menor a ello es a proveedores, de acuerdo con los datos de Tesorería del último estado de cuentas expuesto ante el Cabildo en pleno. 

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