Niega Alcalde falta de recursos

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CIUDAD VALLES.- La deuda a proveedores no se ha dejado de pagar por falta de liquidez, sino porque no han sostenido una reunión el alcalde David Medina Salazar y la tesorera Anel Coronado Aguilar, dijo el edil.

Refirió que los atrasos en los pagos se deben más a una dilación en la reunión estratégica que debe tener con la tesorera, no a la falta de dinero o de liquidez.

La deuda de Valles actualmente es de 120 millones de pesos, aunque un rubro mucho menor a ello es a proveedores, de acuerdo con los datos de Tesorería del último estado de cuentas expuesto ante el Cabildo en pleno.