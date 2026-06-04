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Operativos reducen el robo hormiga de cultivos

Por Carmen Hernández

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Operativos reducen el robo hormiga de cultivos
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      Ciudad Fernández.- El robo hormiga en las zonas de cultivos ha disminuido en un 50 por ciento, gracias a los operativos que realiza el Ayuntamiento que incluso prestó 3 motocicletas, para que realicen rondines en las parcelas de manera permanente. 

      El presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández destacó que los robos han disminuido sobre todo en el Ejido del Refugio. 

      Mencionó que hay tres personas que refuerzan los recorridos en la zona agrícola y se les facilita la motocicleta y se les entrega vales de gasolina, para que sus operativos serán constantes. 

      Indicó que con el nuevo sistema, todos los que porten las hortalizas o cítricos, deberán portar una guía para que puedan trasladar los cultivos a otro lugar. 

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      Mencionó que había robo hormiga, sujetos ingresaban a las huertas con costales y sacaban diversos productos afectando a los productores agrícolas. Refiere el funcionario que han disminuido los robos en un 50 por ciento, puntualizó que se les ha recomendado las familias para que denuncien cuando sean objeto del robo hormiga.

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