Chocan auto y taxi en céntrico crucero

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Matehuala.- Un automóvil y un taxi sufrieron percance vial en el cruce de las calles Ángel Veral y Mariano Vázquez, en la zona centro de la ciudad, no hubo personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron presuntamente a la falta de precaución y el exceso de velocidad de los conductores de las unidades motrices al llegar al citado crucero.

Testigos del percance, al escuchar el fuerte impacto, solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia, ya que debido al impacto temían que personas resultaron lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes al realizar la inspección confirmaron que no había personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de las corporaciones de auxilio.

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Debido al fuerte impacto los vehículos involucrados sufrieron daños materiales de consideración. Los oficiales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores.

Vecinos del sector señalaron que en esta intersección ocurren con frecuencia accidentes debido a que algunos automovilistas circulan a exceso de velocidad, especialmente quienes intentan alcanzar la luz verde del semáforo ubicado en el crucero citado.

Indicaron que muchos conductores no respetan los señalamientos de alto, situación que termina provocando percances.

Hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia vial en la zona y analizar la posibilidad de instalar un semáforo en la esquina de Ángel Veral y Mariano Vázquez, con el objetivo de prevenir futuros accidentes.