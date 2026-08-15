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Ambulantes indígenas se manifiestan en alcaldía

Por Redacción

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Ambulantes indígenas se manifiestan en alcaldía
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      CIUDAD VALLES.- La Asamblea de Comerciantes Indígenas reunió a un total de 50 personas para manifestarse afuera de la Presidencia Municipal porque quieren saber cómo van a quedar luego del anuncio del reordenamiento de los ambulantes en el mercado.

      El tema sacado a colación por el alcalde al inicio de semana, primero sobre remoción y luego reordenamiento de los ambulantes preocupó a los de esta Asamblea y por eso marcharon hacia la alcaldía, también en compañía de Leonel Jiménez Lárraga, quien alguna vez fue representante del grupo de comerciantes Miguel Jiménez Ledesma. El secretario particular del alcalde, Néstor Martínez Gómez recibió en la plaza a los manifestantes, quienes se verían a la cara con el alcalde David Medina Salazar.

      Luego de la llegada del alcalde, explicó que no habrá ninguna remoción, sino que se hará la tan mentada regularización para que haya recuperación de espacios.

      En entrevista aparte, el alcalde sugirió que varios de los que acudieron con pancartas no sabían a qué iban y que pudo haber habido un manejo político del asunto.

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