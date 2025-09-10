Amelia es la reina de las fiestas patrias

MATEHUALA.- La señora Amelia Medrano Rodríguez fue coronada como reina de las fiestas patrias de la Plaza de Armas.

Se llevó a cabo una votación donde la gente que acude a bailar a la plaza realizó sus votaciones y Amelia Medrano obtuvo más de 300 votos.

Un gran número de señoras de las que acuden a bailar fueron las que participaron por la corona de la reina de las fiestas patrias de la Plaza de Armas de Matehuala, durante varias semanas se llevaron a cabo las votaciones para elegir a una ganadora.

Así mismo, se llevó a cabo un desfile por las principales calles de la ciudad, para que los matehualenses conocieran a las candidatas y eligieran a su favorita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente se eligió a la señora Amelia Medrano Rodríguez como la reina de las fiestas patrias de la Plaza de Armas, y la señora Rosa María García Delgado mejor conocida como “Rosita Maniquí” logró el título de primera princesa y la señora Alicia Sandoval Vázquez el título de duquesa, las tres señoras se mostraron muy contentas y agradecidas por la oportunidad de participar y a toda la gente que acudió a votar por ellas, aunque todas las señoras con el hecho de participar ya son unas ganadoras.

Fue el Club de la Plaza de Armas quienes llevaron a cabo la organización de esta elección, que es la primera vez que se realiza, y esta decisión la tomaron para convivir más entre la gente que cada fin de semana se reúne a bailar, y dar un momento de alegría a las señoras que participaron.