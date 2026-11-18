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MATEHUALA.- En pleno puente vacacional se reportó un apagón masivo en el Pueblo Mágico de Real de Catorce, esto debido a un transformador averiado, lo que provocó que por varias horas se quedaran sin luz, pero esto también hizo que los visitantes tuvieran una noche mágica y pudieran tener una mejor vista del cielo.

Los turistas que acuden a Real de Catorce se sorprendieron cuando en el Pueblo Mágico se vivió un apagón masivo debido a un transformador averiado. Algunos de los visitantes entraron en pánico al ver esto; sin embargo, la mayoría disfrutó vivir una noche sin luz en el Pueblo Mágico, donde la gente sacaba velas y veladoras para alumbrarse y pasear por las calles y observar el cielo y las estrellas, viviendo una gran noche.

Aunque este problema sí afectó a algunos de los comerciantes de este lugar. El problema se reportó a la CFE y los trabajadores acudieron al lugar para tratar de resolver el problema y, después de varias horas, lograron que regresara la energía eléctrica a Real de Catorce.

Los ciudadanos mencionaron que sí se han tenido fallas eléctricas en el Pueblo Mágico, pero solo en algunas zonas; sin embargo, esta vez sí se vio afectado todo el pueblo. El problema fue que se dio en pleno puente vacacional del 20 de noviembre, que es cuando más visitantes había, pero la mayoría, a pesar de este problema, se fue con un buen sabor de boca y esperan que pronto regresen.

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