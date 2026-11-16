Este lunes suspenden recolección de basura

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Este lunes no habrá servicio de recolección de basura por ser día de asueto por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se pide a la población no sacar la basura a la calle, ya que solo generará que perros la desperdiguen y se genere un foco infeccioso.

Este día de descanso que se recorrió debido al 20 de noviembre que se celebra el 116 aniversario de la Revolución Mexicana y así como a los trabajadores de distintas empresas se les otorga el día oficial para descansar, también quienes se dedican a la recolección de basura tendrán día de asueto.

Este martes retornarán a trabajar en sus horarios normales y en las calles que les corresponde pasar este día, además de que estarán apoyando durante el desfile de la Revolución Mexicana para recoger la basura que se genere en las calles

Cabe hacer mención que uno de los problemas es la cultura del cuidado del medio ambiente y de la recolección de basura, ya que muchos ciudadanos a pesar de que no es día de que pase el camión recolector la sacan o la dejan en las esquinas provocando fétidos olores, así como que los perros en situación de calle rompan las bolsas de basura y hagan un tiradero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí