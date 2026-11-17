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Ciudad Valles.- Una niña de 10 años vivió momentos de angustia al presenciar cómo su madre, en medio de una crisis emocional, intentaba atentar contra su integridad.

Sin embargo, la menor logró comunicarse con su abuela para pedir auxilio, lo que permitió la intervención oportuna de policías y socorristas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes, en un domicilio del fraccionamiento Altavista, donde una mujer de 44 años fue rescatada con vida y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, la mujer atravesaba por una crisis emocional y, en esas circunstancias, encerró a sus hijas en una habitación, mientras presuntamente se disponía a hacerse daño.

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Sin embargo, una de las menores tenía consigo un teléfono celular, y consiguió comunicarse con su abuela, a quien le explicó, entre lágrimas y desesperación, que su madre tenía una cuerda y quería poner fin a su propia existencia.

La llamada permitió que sus familiares solicitaran ayuda a los servicios de emergencia, por ello elementos de la Policía Municipal y socorristas se movilizaron de inmediato al domicilio.

Al llegar, los oficiales encontraron cerrada la puerta principal, pero lograron ingresar a la vivienda e intervenir antes de que ocurriera una tragedia.

La mujer fue auxiliada y trasladada a un centro hospitalario, mientras que las menores quedaron a salvo.

Además de la intervención de emergencia, los policías municipales elaboraron un informe para dar parte a las instancias correspondientes, con la finalidad de que la mujer reciba atención psicológica especializada y se procure el bienestar de sus hijas.