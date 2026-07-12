Aparatoso accidente deja varios lesionados

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RIOVERDE.- Se registró aparatoso accidente en la entrada a la comunidad a San Francisco donde dos vehículos se impactaron, dejando como saldo 6 personas lesionadas, 4 de gravedad, las que fueron trasladadas a un hospital.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 5 de la supercarretera, el accidente fue entre dos unidades, una Hyundai con placas de Nuevo León contra un GMC.

Automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, para brindar auxilio a los lesionados, aunque se temía alguno hubiera fallecido, lo que finalmente no sucedió.

Acudieron elementos del bomberos a bordo de las unidades M5 y M12, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil de Ciudad Fernández.

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Resultaron 6 lesionadas, 4 de gravedad y 2 que están estables, fueron enviados a recibir atención médica por la Cruz Roja y Protección Civil a los hospitales, los galenos hacen lo humanamente posible por salvarles la vida.