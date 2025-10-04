Aplanadora causa daños en oficina

CIUDAD VALLES.- El paso de una aplanadora en un terreno en construcción causó tal vibración que destruyó el interior de una oficina contable, acusan. Protección Civil apuntó que los responsables responderán por los daños causados.

Cerca de la esquina de Pedro Antonio Santos y Reforma una construcción en ciernes había una aplanadora trabajando y la vibración, causada por el peso causó la caída de enjarres internos de la oficina del contador Julio César Mar, quien observó cómo sus pertenencias quedaron destruidas bajo los pedazos de losa de su lugar de trabajo.

Una empresa nacional de venta de carne es la que estará en ese lugar y luego de que el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández llegó al lugar atestiguó el presunto acuerdo celebrado entre los constructores y el afectado.