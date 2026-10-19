Aplican Operativo Bom por varios sectores citadinos

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Ciudad Fernández.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo el Operativo Bom, para fortalecer la seguridad, se instaló un retén no hubo detenidos durante la aplicación del operativo.

Personal de Seguridad Pública Municipal en coordinación con elementos de la Guardia Nacional realizaron el operativo, donde estuvieron revisando vehículos, además de realizar recorridos en el Barrio de los Llanitos. Gama y el Ejido del Refugio.

Lo que se busca es que el municipio siga siendo seguro, fortalecer la seguridad, así como prevenir delitos que pongan en riesgo la integridad de la población.

En los recorridos realizados por diversos sectores de la ciudad no hubo detenciones, sólo la recomendación a quienes se revisó a que manejen con precaución y no exceder los límites de velocidad, para prevenir un accidente.

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