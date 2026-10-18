Chocan motociclistas; tres personas lesionadas

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Matehuala.- Se registró un choque entre dos motociclistas en la calle Niño Artillero, a espaldas de una gasolinera donde presuntamente uno de los conductores circulaba en sentido contrario al salir por la gasolinera, resultando una persona del sexo masculino lesionada.

Los hechos se presentaron sobre la calle Niño Artillero, en la zona centro de la ciudad, donde un motociclista utilizó la entrada de la gasolinera como salida, circulando en sentido contrario sobre la calle ya mencionada e impactándose contra otro motociclista.

Los tripulantes y acompañante de ambas motocicletas cayeron al pavimento y los testigos del accidente inmediatamente solicitaron apoyo a corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes valoraron a las tres personas involucradas en este accidente, solo dos tenían lesiones menores y fueron atendidas en el lugar; sin embargo, una persona del sexo masculino sí presentaba golpes y lesiones que requerían atención médica, por lo que fue trasladado en una ambulancia al hospital.

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Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo la investigación del accidente y deslindar responsabilidades, observando que el accidente ocurrió porque un motociclista utilizó la entrada de la gasolinera de la calle Niño Artillero como salida, circulando en un tramo en sentido contrario, lo que provocó que otro motociclista se impactara.