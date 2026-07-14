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Arranca Festival del Huapango Arribeño en San Ciro

Como inicio del evento fue coronada la Reina del paisano, Elissandra

Por Carmen Hernández

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Arranca Festival del Huapango Arribeño en San Ciro
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      SAN CIRO DE ACOSTA - Fue inaugurado el Festival del Huapango Arribeño y como parte del evento fue coronada Elissandra Hernández como reina del Paisano.  

      El Festival de Huapango Arribeño fue puesto en marcha por parte del alcalde Luis Carlos Pereyra, además de la presencia de Guadalupe Segura, Juan Carlos Torres, secretario de Cultura, Leticia Vázquez Hernández diputada local, Mónica Lisset Pereyra presidenta del Dif y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, entre otros. 

      Con el inicio del evento también fue coronada la Reina del Paisano, Elissandra Hernández. Posteriormente se llevó a cabo un concierto donde participaron Fidel Cruz y los Nuevos Primos Cacho y sus Ases. 

      Decenas de personas de los municipios de Lagunillas y Arroyo Seco acudieron a presenciar este gran festival en su quinta edición, que tendrá otras presentaciones durante los siguientes días, que se espera sean de gran atractivo.

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