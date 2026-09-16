Aumenta ansiedad en los estudiantes

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RIOVERDE - En el Cbta 120 se han presentado casos de ansiedad y depresión en los estudiantes, hasta 7 casos diarios, seañló Ignacio Arriaga Martínez, director del plantel.

Arriaga Martínez explicó que en este ciclo escolar ingresaron 268 alumnos, una matrícula récord y que se cuenta con estudiantes de Cárdenas, Rayón, La Loma y el Ejido Puente del Carmen, que son

el semillero.

Sostuvo el director que se habían presentado casos de ansiedad y depresión, pero que se trabaja con protocolo de prevención. Agregó que se les ha brindado atención psicológica, intervención de crisis, para trabajar la salud emocional de los afectados.

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Señaló el director del Cbta que se han registrado hasta 7 casos diarios que se llegan a presentar, por lo que los maestros están preparados para hacer la contención en el momento en que se presente con los alumnos.

Finalmente hizo énfasis que al interior se trabaja con orientación educativa, sociológica, depende de la situación se trabaja en el plantel o es canalizada.