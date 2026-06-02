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Aumentan cuota de entrada a Media Luna

El incremento entrará en vigor a partir del 15 de julio

Por Carmen Hernández

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan cuota de entrada a Media Luna
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      RIOVERDE.- A partir de julio aumentará el costo de entrada al paraje de la Media Luna, se dijo que será un incremento de un 50 por ciento. 

      Actualmente se tiene una cuota de 100 pesos y los miércoles la entrada es gratis.  

      Sin embargo, a partir del 15 de julio aumentará el costo y ahora será a 150 pesos. 

      Los niños de 3 a 9 años de edad y los adultos mayores pagaran 80 pesos. 

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      Las nuevas tarifas entran en vigor sin darse a conocer los motivos que obligan a un incremento.  

      En el paraje se tiene en renta los chalecos salvavidas y algunos alimentos están prohibidos, por lo que algunas veces los visitantes tienen que consumir los alimentos que se ofrecen en el paraje. 

      Las personas que planeen visitar la Media Luna para las vacaciones, es necesario que tomen en cuenta los nuevos costos.

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