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Aumentan robos en las viviendas

Por Carmen Hernández

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan robos en las viviendas
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Aumentan los robos a casa habitación en el ejido del Refugio, familias exigen se refuerce la vigilancia y se realicen más operativos para reducir la ola de atracos. 

      Familias de las calles Morelos, Porfirio Díaz, Hidalgo y Zaragoza, dieron a conocer que los robos están a la orden del día, los que se realizan a cualquier hora, dejando a familias sin sus bienes.  

      Los amantes de lo ajeno aprovechan que el jefe de familia acude a trabajar y que las amas de casa realizan sus labores para adquirir la despensa de la semana, para introducirse a las viviendas y robar todo lo que hallan a su alcance. 

      Señalaron que se han llevado de todo, desde aparatos electrodomésticos y bicicletas, cualquier artículo es bueno para los delincuentes.  

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      Es por ello que piden la intervención de las autoridades policíacas, para que cumplan con su trabajo y realicen operativos más constantes para abatir los robos y que las familias puedan vivir en paz.

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