Aumentan sucursales de tiendas 3B y Bara

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CIUDAD VALLES.- En menos de un año, dos cadenas de tiendas de bajo costo completó un 30 por ciento de los Oxxos, que tienen más de 15 años de haber llegado a Valles.

En concordancia con datos obtenidos en la dirección de Comercio y Obras Públicas, en el lapso de más de 15 años, la compañía Femsa ha establecido 53 tiendas en Ciudad Valles, mientras que los mini súper Bara y BBB han establecido 10 locales cada uno, en el decurso de un año.

Las tiendas Bara son de la misma compañía que los Oxxos, mientras que las BBB (o Tres B) son tiendas de un consorcio fundado por K. Anthony Hatoum, un empresario libanés que tuvo cargos dentro de bancas de inversión mundiales.