Elegirán a la reina del Tecnológico

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Rioverde.- Este próximo viernes 16 de octubre se llevará a cabo la coronación de la reina del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) 8 son las candidatas aspirantes a ser la soberana.

Las cándidas están realizando diversas actividades encaminadas a reunir recursos.

Actualmente las aspirantes son apoyadas por Jaqueline Barrera Miss San Luis Potosí 2025, en su preparación para el evento de belleza.

Las aspirantes al cetro y corona son Dayana Palomino, de la carrera de Ingeniería Industrial, Ashley Yoatzin Ramírez, de la carrera Gestión empresarial, Jaqueline Ruiz de Ingeniería Industrial, Zuleika Martínez Reyna, de Ingeniería en Innovación Agrícola, Vanesa Alarcón, de Ingeniería Gestión Empresarial, Gabriela Bautista Reyes de la carrera de Ingeniería en Informática, Britany Duque, de ingeniero en Sistemas Computacionales y Kamila Yamileth Hernández.

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La elección se realizará este próximo 16 de octubre a las 5 de la tarde en el María Dolores, por lo que invitan a los estudiantes para que acudan a apoyar a su candidata para que obtenga el título.