Bloquean alcaldía de Tamazunchale

Reclaman habitantes arreglo de camino y aire acondicionado para escuelas

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Bloquean alcaldía de Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- Con machetes y sogas en mano, habitantes de Santa María Picula fueron a bloquear la Presidencia Municipal porque no les han arreglado el camino a su poblado y los aires acondicionados para las escuelas de la localidad no han sido provistos aún.

Cuando el reloj rondaba las nueve de la mañana, una turba de aproximadamente 100 personas fue a tapar las puertas de la Presidencia Municipal porque desde el 22 de mayo pasado, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona les inauguró la obra del camino a ese lugar y hasta la fecha (tres meses y una semana después), no ha habido ningún avance en este camino.

Así también reclamaron al alcalde, Adelaido Cabañas Hernández sobre la promesa de instalar aires acondicionados en las escuelas de este poblado, que se encuentra a poco más de 16 kilómetros de Tamazunchale.

Poco después negociaron con el alcalde y retiraron el bloqueo.

no te pierdas estas noticias

Comienza el pago de beca del Bienestar

SLP

Redacción

Aumentan el parque vehicular de seguridad

SLP

Armando Acosta

Riña campal en fiestas patronales

SLP

Redacción

La violencia estalló luego de la misa

Concluye Operativo de Verano Seguro

SLP

Carmen Hernández

No hubo hechos que lamentar