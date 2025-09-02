Bloquean alcaldía de Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- Con machetes y sogas en mano, habitantes de Santa María Picula fueron a bloquear la Presidencia Municipal porque no les han arreglado el camino a su poblado y los aires acondicionados para las escuelas de la localidad no han sido provistos aún.

Cuando el reloj rondaba las nueve de la mañana, una turba de aproximadamente 100 personas fue a tapar las puertas de la Presidencia Municipal porque desde el 22 de mayo pasado, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona les inauguró la obra del camino a ese lugar y hasta la fecha (tres meses y una semana después), no ha habido ningún avance en este camino.

Así también reclamaron al alcalde, Adelaido Cabañas Hernández sobre la promesa de instalar aires acondicionados en las escuelas de este poblado, que se encuentra a poco más de 16 kilómetros de Tamazunchale.

Poco después negociaron con el alcalde y retiraron el bloqueo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí