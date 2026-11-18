Bloquean carretera en la Huasteca
Habitantes reclaman indemnización por paso de torres de alta tensión en sus terrenos
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TAMAZUNCHALE.- Luego de haber bloqueado la carretera federal México-Laredo durante todo el domingo y amagar con bloquear de nuevo, los habitantes de Xaltipa y de Vega Larga en Tamazunchale llegaron a un acuerdo para escuchar las propuestas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes exigen indemnización.
Durante todo el lunes, desde las 10 de la mañana, aproximadamente hasta las 11 de la noche, comuneros de estos dos poblados prohibieron el paso en el ramal Tamazunchale-Tamán, cerca de Casa Blanca, porque la CFE y la Termoeléctrica han colocado torres de tendido eléctrico sobre sus terrenos sin indemnizarles, además de que suponen que las autoridades de sus ejidos han actuado en contubernio con
la paraestatal.
Luego de una negociación, la noche del lunes, retiraron el bloqueo total y aunque amenazaron con volver a ese lugar, hubo intervención de la alcaldía y de gestores de la empresa para negociar la petición de los protestantes.
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