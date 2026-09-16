logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos rescatan a gato atorado en barda

Por Jesús Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos rescatan a gato atorado en barda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos acudió a la calle Constituyentes en donde rescataron a un gatito que se encontraba atrapado entre dos bardas; por fortuna el felino estaba bien, fue rescatado y entregado a sus propietarios.

      De acuerdo a información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaban que había un gato atorado entre dos bardas en la calle Constituyentes del centro de la ciudad, por lo que inmediatamente acudió una unidad para verificar la información y apoyar al rescate del felino.

      Al llegar al lugar inmediatamente empezaron a realizar labores de rescate para sacar al gatito que se encontraba atrapado entre dos bardas.

      Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos recibió otra llamada de auxilio reportando que en la calle Prolongación Negrete de la colonia Bustamante se encontraba un tronco incendiándose, e inmediatamente acudieron al lugar y empezaron a trabajar para controlar el incendio, afortunadamente en cuestión de minutos lo apagaron, y no hubo personas lesionadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anuncian jornada de vacunación antirrábica
      Anuncian jornada de vacunación antirrábica

      Anuncian jornada de vacunación antirrábica

      SLP

      Redacción

      El Conafe está de fiesta
      El Conafe está de fiesta

      El Conafe está de fiesta

      SLP

      Carmen Hernández

      Listos para realizar simulacro de sismo
      Listos para realizar simulacro de sismo

      Listos para realizar simulacro de sismo

      SLP

      Carmen Hernández

      Bordo derivador, un riesgo para familias
      Bordo derivador, un riesgo para familias

      Bordo derivador, un riesgo para familias

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por las constantes lluvias, se forma una laguna