Bomberos rescatan a gato atorado en barda

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MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos acudió a la calle Constituyentes en donde rescataron a un gatito que se encontraba atrapado entre dos bardas; por fortuna el felino estaba bien, fue rescatado y entregado a sus propietarios.

De acuerdo a información proporcionada por la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaban que había un gato atorado entre dos bardas en la calle Constituyentes del centro de la ciudad, por lo que inmediatamente acudió una unidad para verificar la información y apoyar al rescate del felino.

Al llegar al lugar inmediatamente empezaron a realizar labores de rescate para sacar al gatito que se encontraba atrapado entre dos bardas.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos recibió otra llamada de auxilio reportando que en la calle Prolongación Negrete de la colonia Bustamante se encontraba un tronco incendiándose, e inmediatamente acudieron al lugar y empezaron a trabajar para controlar el incendio, afortunadamente en cuestión de minutos lo apagaron, y no hubo personas lesionadas.

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