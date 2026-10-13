Bomberos retiran panal de abejas

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Matehuala.- Bomberos acudieron al estacionamiento de Bodega Aurrera en donde retiraron un panal de avispas para evitar que picaran a las personas, pues diariamente llegan a este lugar personas a realizar compras.

De acuerdo a la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada de auxilio, en la cual les reportaban que había un panal de avispas en el estacionamiento de Bodega Aurrera y estaban atacando a las personas que pasaban por esta área, por lo que inmediatamente acudieron para evitar que ocurriera una tragedia.

Al llegar al lugar, colocaron cinta amarilla en la zona para evitar que los ciudadanos pasaran por este lugar y que fueran atacados por las avispas, mientras que los bomberos se pusieron un traje especial y empezaron a trabajar para retirar el panal, de esta manera salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que pasan por este lugar, lograron retirar el panal de avispas con éxito.

Este tipo de actividades las hacen ya que las avispas suelen atacar a las personas, y el mayor problema es que hay gente que es alérgica a los piquetes de estos animales y puede ser muy peligroso cuando reciben un piquete de este tipo. Cabe hacer mención que en los últimos días han atendido un gran número de reportes de panales de abejas y avispas.

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