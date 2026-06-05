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Brasero provoca un incendio en cuartucho

Por Carmen Hernández

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Brasero provoca un incendio en cuartucho
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      RIOVERDE.- Se registró un incendio en un brasero que utilizaban personas en situación de calle para preparar sus alimentos, debido a las llamaradas que generó logró alcanzar algunas ropas, generándose problemas para controlarlo.  

      Personas desconocidas pero que viven en situación de calle, arribaron a la zona de tolerancia, en el lugar colocaron un brasero, donde comenzaron a preparar sus alimentos.  

      Sin embargo, por un descuido, las enormes llamaradas se salieron de control y comenzó el fuego en un cuartucho de la calle Quezada y Ferrocarril. 

      Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos para combatir el incendio y evitar que se propagara. 

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      No hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales.

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