Brasero provoca un incendio en cuartucho

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RIOVERDE.- Se registró un incendio en un brasero que utilizaban personas en situación de calle para preparar sus alimentos, debido a las llamaradas que generó logró alcanzar algunas ropas, generándose problemas para controlarlo.

Personas desconocidas pero que viven en situación de calle, arribaron a la zona de tolerancia, en el lugar colocaron un brasero, donde comenzaron a preparar sus alimentos.

Sin embargo, por un descuido, las enormes llamaradas se salieron de control y comenzó el fuego en un cuartucho de la calle Quezada y Ferrocarril.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos para combatir el incendio y evitar que se propagara.

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No hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales.