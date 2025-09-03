logo pulso
Buena respuesta a Devastador MTB

El evento de ciclismo logró reunir a deportistas de todo el país

Por Jesús Vázquez

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
MATEHUALA.- En el Pueblo Mágico de Real de Catorce se llevó a cabo con gran éxito el evento denominado el Devastador MTB 2025, un evento de ciclismo de montaña, el cual tuvo una excelente respuesta con deportistas de nivel nacional que acudieron a participar y disfrutar de los hermosos paisajes de este lugar. 

Los ciclistas demostraron tener gran fuerza y resistencia, pues Real de Catorce es un pueblo que es de cuesta arriba y muy pesado para quienes practican este deporte, por lo que deben de tener una excelente condición para poder aguantar el camino, pero una ventaja de acudir a Real de Catorce es que pueden aprovechar ver hermosos paisajes que tiene este Pueblo Mágico; este evento logró atraer un gran número de ciclistas.

Además, con este tipo de actividades se logra reforzar el turismo en el pueblo de Real de Catorce y sus comunidades que es un lugar que se mantiene del turismo, sobre todo del religioso gracias a San Francisco de Asís, pero la idea es también reforzar el turismo deportivo llevando a cabo este tipo de actividades como es el ciclismo, entre otros más. 

Devastador MTB logró reunir a ciclistas de todo el país, y a los campeones de las diferentes categorías se les entregaron trofeos, reconocimientos; en este evento se vivió un gran ambiente deportivo lleno de alegría y se espera que se efectúen más eventos como éstos en el Pueblo de Real de Catorce y sus comunidades.

